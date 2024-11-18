İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5383
  • EURO
    36,4461
  • ALTIN
    2880.33
  • BIST100
    9358.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası
Spor

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası

Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur ülkesinde katıldığı bir programda takım arkadaşı Son hakkında söylediği, 'Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor.' ifadelerini yüzünden 7 maç men cezası aldı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası
ABONE OL

Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur, 7 maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı futbolcuya takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili söylediği sözler nedeniyle 7 maç men cezası ile birlikte 120 bin euro para ceazası verdi.

BENTANCUR NE DEMİŞTİ?

Bentancur, ülkesinde katıldığı bir programda takım arkadaşı Son ile ilgilii, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.