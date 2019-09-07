İngiltere Harry Kane ile farklı kazandı
Harry Kane'in hat-trick yaptığı karşılaşmada İngiltere, sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.
EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere, sahasında Bulgaristan'ı ağırladı. Grubun favorisi olan İngilizler, rakibini Harry Kane'in şovuyla devirdi.
24. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçen İngiltere, ilk yarıyı tek farkla önde kapattı. 49. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderen Harry Kane, takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.
55. dakikada Raheem Sterling'in golüyle skor 3-0'a gelirken bu golün asistli Harry Kane'den geldi. Maçta son gol yine Kane'den geldi. 73. dakikada bir kez daha penaltıdan golü bulan Kane skoru tayin etti.
İngiltere, sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olurken Harry Kane 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Üç maç sonunda puanını 9'a yükselten İngiltere, önceki iki maçında Çekya'yı 5-0, Karadağ'ı ise 5-1 mağlup etmişti. Bulgaristan'ın ise 5 maç sonunda 2 puanı bulunuyor.
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