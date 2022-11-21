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Spor

İngiltere - İran | CANLI

2022 Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçta İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor.

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
İngiltere - İran | CANLI
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2022 Dünya Kupası B Grubu maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor. Khalifa International Stadı'nda saat 16.00'da başlayan İngiltere - İran maçını Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetiyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor...

İNGİLTERE: 0 - İRAN: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane

İran: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.

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