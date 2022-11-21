2022 Dünya Kupası B Grubu maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor. Khalifa International Stadı'nda saat 16.00'da başlayan İngiltere - İran maçını Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetiyor.
Maçta ilk yarı oynanıyor...
İNGİLTERE: 0 - İRAN: 0
Takımların ilk 11'leri şöyle:
İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane
İran: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.