İngiltere Lig Kupası finalinde olay!
İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri ile kaleci Kepa Arrizabalaga arasında ilginç bir olay yaşandı.
Chelsea-Manchester City maçında uzatmaların son saniyesinde sakatlanan Chelsea kalecisi Arrizabalaga'yı Sarri, oyundan çıkartmak istedi.
OYUNDAN ÇIKMAYI REDDETTİ
Kepa, hocasının bu isteğine uymadı ve ısrarla oyundan çıkmak istemedi ve değişikliği reddetti. Kepa'nın bu hareketi sonrasında Sarri saha kenarında çılgına döndü.
"BASİT BİR YANLIŞ ANLAŞILMA"
Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan Sarri, "Kepa ile aramızda olan şey tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Sakatlandığını düşündüm ve onu kenara almak istedim. Daha sonra doktorumuzla görüştüm ve Kepa'nın oyuna devam edebileceğini öğrendim. Basit bir yanlış anlaşılma" dedi.
Sarri sözlerini, "Antrenman alanında ceza vermek kolay ancak 80 bin kişinin gözü önünde ve televizyon karşısındaki milyonlarca insana karşı bunu yapmak doğru değil" ifadeleriyle sürdürdü.
KEPA'DAN AÇIKLAMA
Chelsea'nin file bekçisi Kepa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teknik direktöre ve kararına itaatsizlik etme niyetim yoktu. Sadece oyun içinde bir yanlış anlaşılma oldu. Sarri o an sakatlandığım için oynayamayacağımı düşündü ancak ben iyiydim. Koça ve otoritesine tamamen saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
SporX
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