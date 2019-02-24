İngiltere Lig Kupası, Manchester City'nin

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan ve 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelede penaltıları 4-3 kazanan Manchester City kupanın sahibi oldu.

Chelsea'de Jorginho ve David Luiz penaltıları kaçırdı. Manchester City'de ise Sane kullandığı penaltıda başarı sağlayamadı. Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 2. sezon lig Kupası'nda zafere ulaşmış oldu. Öte yandan Guardiola'nın öğrencileri, üst üste 2 kez Lig Kupası kazanan 4 takım oldu.

UZATMALARIN SONUNDA OLAY

Karşılaşmaya Chelsea kalecisi Kepa damga vurdu. Chelsea menajeri Sarri, uzatmaların sonunda Kepa'yı kenara alarak yedek kalecisi Caballero'yu oyuna sürmek istedi ancak Kepa bunu reddetti ve oyundan çıkmadı. Bunun üzerine çok sinirlenen Sarri maçı terk etmek üzere tünele kadar gitti ancak sonrasında geri döndü.