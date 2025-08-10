İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere onu konuşuyor! Osayi Samuel ilk maçtan damga vurdu
Spor

İngiltere onu konuşuyor! Osayi Samuel ilk maçtan damga vurdu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılarak Championship ekibi Birmingham City ile anlaşmaya varan Bright Osayi-Samuel, ilk resmi maçında maçın oyuncusu seçildi.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 22:37 - Güncelleme:
İngiltere onu konuşuyor! Osayi Samuel ilk maçtan damga vurdu
ABONE OL

Süper Lig devi Fenerbahçe'de 3 sezon boyunca forma giymesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Bright Osayi-Samuel, yeni takımı Birmingham City'de ilk resmi maçında gösterdiği performansla yıldızlaştı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Osayi Samuel, Championship'te ilk resmi maçına Ipswich Town karşısında çıktı. Mücadele 1-1 berabere biterken,27 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. Taraftarlar, maç sonunda Osayi için özel tezahüratlarda bulundu. Nijeryalı yıldız, teknik heyetten de tam not aldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Osayi Samuel, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

  • Bright Osayi-Samuel
  • Birmingham City
  • Championship

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.