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Spor

İngiltere Premier Lig için tarih veremiyor

İngiltere'nin profesyonel futbol organizasyonları, tüm koşullar elverişli olduğu zaman liglere başlanacağını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 20:59 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 20:59
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İngiltere Premier Lig ile birlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü ligleri kapsayan İngiltere Futbol Ligleri ile birlikte İngiltere Futbolcular Birliği, liglerin başlangıç tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan resmi açıklama şöyle:

"Premier Lig, EFL ve Futbolcular Birliği, koronavirüs salgınıyla ilgili artan endişeleri tartışmıştır. 3 organizasyon da herkesi etkileyen bu virüsle ilgili düşüncelerini paylaşmıştır.

Premier Lig, EFL ve Futbolcular Birliği, bu sürecin zorluklarının farkındadır. Ligler, 30 Nisan'dan önce başlamayacaktır. Ancak, tüm şartlar güvenli ve elverişli olduğu yönünde bir karar çıkarsa ligler tekrar başlayacak."

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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