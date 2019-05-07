İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk haftası
İngiltere Ligi'nde heyecan dorukta. Şampiyon, pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak.
Lider Manchester City ve takipçisi Liverpool, haftayı galibiyetle tamamladı.
Jurgen Klopp ve öğrencileri, zorlandıkları maçta deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.
Manchester City ise Belçikalı kaptanı Vincent Kompany'nin muhteşem golüyle Leicester City'i geçti.
City, Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool ise Wolves'i ağırlayacak.
Chelsea Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor
Watford'u 3-0 mağlup eden Chelsea, Şampiyonlar ligine katılmayı garantiledi.
Tottenham da Devler Ligi yolcusu
Bournemouth'a 1-0 kaybeden Tottenham ise son haftada bir mucize yaşanmazsa Devler Ligi vizesi alacak.
4'üncü sıradaki Tottenham ile 5'nci sıradaki Arsenal arasında 3 puan ve 8 averajlık fark var.
Arsenal ve Manchester United ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Emireates Stadyumu'nda Brıghton'ı ağırlayan Topçular, sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.
Solskjaer'in öğrencileri ise ligden düşmesi kesinleşen Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı.
TRT Spor
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