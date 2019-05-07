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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk haftası

İngiltere Ligi'nde heyecan dorukta. Şampiyon, pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak.

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Lider Manchester City ve takipçisi Liverpool, haftayı galibiyetle tamamladı.
 
Jurgen Klopp ve öğrencileri, zorlandıkları maçta deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.
 
Manchester City ise Belçikalı kaptanı Vincent Kompany'nin muhteşem golüyle Leicester City'i geçti.
 
City, Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool ise Wolves'i ağırlayacak.
 
Chelsea Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor
 
Watford'u 3-0 mağlup eden Chelsea, Şampiyonlar ligine katılmayı garantiledi.
 
Tottenham da Devler Ligi yolcusu
 
Bournemouth'a 1-0 kaybeden Tottenham ise son haftada bir mucize yaşanmazsa Devler Ligi vizesi alacak.
 
4'üncü sıradaki Tottenham ile 5'nci sıradaki Arsenal arasında 3 puan ve 8 averajlık fark var.
 
Arsenal ve Manchester United ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
 
Emireates Stadyumu'nda Brıghton'ı ağırlayan Topçular, sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.
 
Solskjaer'in öğrencileri ise ligden düşmesi kesinleşen Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı.
 
TRT Spor
 

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