İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk haftası

Lider Manchester City ve takipçisi Liverpool, haftayı galibiyetle tamamladı.

Jurgen Klopp ve öğrencileri, zorlandıkları maçta deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Manchester City ise Belçikalı kaptanı Vincent Kompany'nin muhteşem golüyle Leicester City'i geçti.

City, Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool ise Wolves'i ağırlayacak.

Chelsea Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor

Watford'u 3-0 mağlup eden Chelsea, Şampiyonlar ligine katılmayı garantiledi.

Tottenham da Devler Ligi yolcusu

Bournemouth'a 1-0 kaybeden Tottenham ise son haftada bir mucize yaşanmazsa Devler Ligi vizesi alacak.

4'üncü sıradaki Tottenham ile 5'nci sıradaki Arsenal arasında 3 puan ve 8 averajlık fark var.

Arsenal ve Manchester United ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Emireates Stadyumu'nda Brıghton'ı ağırlayan Topçular, sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.

Solskjaer'in öğrencileri ise ligden düşmesi kesinleşen Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı.

TRT Spor