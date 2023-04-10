İngiltere Premier Lig'de skandal olay! Hakem'den Robertson'a dirsek

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan ve 2-2 berabere sona eren Liverpool - Arsenal maçına yardımcı hakem Constantine Hatzidakis damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Liverpool futbolcusu Andrew Robertson, bir pozisyon sonrası Hatzidakis'a öfkeyle yaklaştı ve onu iter gibi göründü.

Yardımcı hakem ise bu tepkiye dirseğini kaldırıp Robertson'ın çenesine vurarak karşılık verdi.

İskoç sol bek bu olay sonrası itirazları nedeniyle maçın orta hakemi Paul Tierney'den sarı kart gördü.

İngiltere Hakemler Kurulu, olay hakkında soruşturma başlattı ve dirsek atan yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in soruşturma boyunca hiçbir maçta görev almayacağını açıkladı.

Bu arada skandal olay İngiliz basınında da geniş yer buldu. Eski Premier Lig hakemi Keith Hackett, konuyla ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada "Hatzidakis'in bunu neden yaptığına dair bir bahane bulmaya çalışıyorum. Korku içinde miydi? Olmamalı çünkü çok fazla güvenliğin olduğu korumalı bir ortamda. Vermemesi gereken bir şekilde tepki verdi. Açıkçası soğukkanlılığını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Hackett, Hatzidakis için "Bu hareketinden dolayı suçlu bulunursa kariyeri tehlikede. Federasyon'un bu hafta bir toplantı yapmasını ve sorunu hafta sonuna kadar çözmesini istiyorum." dedi.

Bir başka eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg ise Daily Mail'deki yorumunda, Robertson'ın Hatzidakis ile ilk teması başlatan kişi olduğunu belirterek, "Oyuncular biz hakemlerin sınırlarını zorlayabilir. Muhtemelen karşılığında onlara tepki vermenin cazibesine kapıldığınız bir noktaya kadar sizi kışkırtabilirler. Ama hiçbir koşulda fiziksel olarak cevap veremeyiz. Hatzidakis cevap verdi ve şimdi ceza alması için yaygara kopacak." diye konuştu.