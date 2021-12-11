İngiltere Premier Lig'de zirve yarışı kızıştı

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 23:38 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 23:38

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, Liverpool ve Chelsea haftayı galibiyetle bitirdi.

Premier Lig'in 16. haftasında Wolverhampton'ı ağırlayan lider Manchester City, 66. dakikada Raheem Sterling'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak peş peşe 6. galibiyetini aldı.

Liverpool da sahasında Aston Villa'yı Muhammed Salah'ın 67. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yendi ve üst üste 5. maçından galip ayrıldı.

Chelsea ise evinde Leeds United'ı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Mason Mount ile ikisi de penaltıdan olmak üzere 58 ve 90+4. dakikalarda Jorginho attı. Leeds United'ın golleri, 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

Öte yandan günün diğer karşılaşmasında Arsenal, sahasında Southampton'ı Alexander Lacazette'in 21, Martin Odegaard'ın 27 ve Gabriel Magalhaes'in 62. dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Manchester City, 38 puanla liderliğini korudu. Liverpool 37, Chelsea 36 puanla zirve takibini sürdürdü.