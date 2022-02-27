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Spor

İngiltere, Rusya'ya karşı oynanacak milli maçlara çıkmayacak

İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını duyurdu.

AA27 Şubat 2022 Pazar 23:55 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 23:55
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İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'nın yanında oldukları belirtilerek, "Yakın gelecekte Rusya'ya karşı oynamayacağız. Karar, ampute futbol da dahil her yaş grubundaki milli maçı kapsamaktadır." denildi.

Polonya, Çekya ve İsveç'in futbol federasyonları da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmak istemediklerini duyurmuştu.

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