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  • İngiltere Spor Bakanı Oliver Dowden: ''Hükümet haziranda futbola kapıları açtı''
Spor

İngiltere Spor Bakanı Oliver Dowden: ''Hükümet haziranda futbola kapıları açtı''

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden' Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı.' ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 22:32
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Müsabakaların tekrar başlamasıyla oluşacak finansal gelirlerle futbol ailesinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Dowden, taraftarların da canlı yayınları izleyebilmesi için erişimin genişletilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dowden, "Liglerin başlamasıyla alakalı planları detaylandırmak ve belirlemek artık futbol yöneticilerinin görevi. Hükümet ile sağlık uzmanlarımız alınabilecek herhangi bir son karar için destek ve önerilerini sunmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi günü kulüp yöneticileri ile toplantı yapan Premier Lig yönetimi, maçların 12 Haziran'da tekrar başlamasını umduklarını açıklamıştı.

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