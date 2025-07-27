İngiltere, UEFA Kadınlar EURO 2025'te şampiyon oldu

2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2025) finalinde İngiltere, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 3-1 yenerek şampiyon oldu.

İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park'ta oynanan maçın ilk yarısını İspanya, 25. dakikada Mariona Caldentey'in golüyle 1-0 önde kapattı.

Maçın 57. dakikasında İngiltere, Alessia Russo'nun golüyle oyuna dengeyi getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve final müsabakası uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve mücadelede penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında İspanya'ya 3-1 üstünlük kuran İngiltere, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

İngilizler, 2022 yılının ardından bir kez daha zafere uzanarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.