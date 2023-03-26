İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2023 Pazar / 5 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

İngiltere, Ukrayna'yı 2 golle geçti

İngiltere, EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda sahasında konuk ettiği Ukrayna'yı Harry Kane ve Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 yendi.

26 Mart 2023 Pazar 21:06 - Güncelleme:
İngiltere, Ukrayna'yı 2 golle geçti
ABONE OL

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Ruslan Rotan'ın yönetimindeki Ukrayna karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip İngiltere 2-0 kazanırken galibiyet golleri; 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte İngiltere gruptaki ikinci maçının ardından puanını 6'ya yükseltirken, ilk maçını geride bırakan Ukrayna henüz puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maçında İngiltere deplasmanda Malta'ya konuk olurken, Ukrayna deplasmanda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.