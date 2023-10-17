İngiltere Wembley'de Almanya biletini kaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında İtalya'yı konuk etti.

Wembley'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-1 kazanarak üç puanı aldı ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Maçın 15. dakikasında Scamacca'nın golüyle öne geçen İtalya'ya İngiltere 32'de Harry Kane'in penaltısıyla karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 57'de Rashford'un golüyle öne geçmeyi başarıd. 77'de bir kez daha sahneye çıkan usta golcü Kane skoru 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla İngiltere puanını 16'ya yükseltirken Almanya biletini de kaptı, İtalya ise 10 puanda kaldı.