İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0731
  • EURO
    7,668
  • ALTIN
    387.474
  • BIST100
    98326.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere'de 1 Haziran'a kadar maç yok
Spor

İngiltere'de 1 Haziran'a kadar maç yok

İngiltere'de kapalı kapılar ardında oynansa bile profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'a kadar yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:08
ABONE OL

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.

Buna göre, spor müsabakalarının yapılması, ancak en erken 1 Haziran'da başlayacak ikinci aşamada mümkün olacak.

Bu konuda metinde, ikinci aşamada, "büyük ölçekli sosyal temas riskinden kaçınılarak TV yayını için kültürel ve sportif etkinliklerin kapalı kapılar ardında yapılmasına izin verileceği" belirtildi.

Ayrıca stadyumlar gibi kalabalık yerlerin tam olarak açılmasının, enfeksiyon sayısındaki düşüşe bağlı olarak daha sonra mümkün olabileceği de vurgulandı.

İngiltere'de 13 Mart'ta liglere ara verilirken, 23 Mart'ta hükümet kısmi karantina kararları kapsamında tüm sosyal etkinlikleri bir sonraki duyuruya kadar yasaklamıştı.

Minik yavru görenleri hayrete düşürdü!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.