30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4623
  • 287.149
  • 95991.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İngiltere'de 134 yıllık kulübe ihraç

134 yıllık Bury kulübü İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edildi. Sıradaki kulüp Bolton...

  • NTV Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

C&N Sporting Risk'in satın alması gerçekleşmeyen 134 yıllık Bury kulübü, İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edildi. Dün akşam yerel saatle 17.00'ye kadar süre verilen İngiliz ekibinin satışı gerçekleşmedi. Bu kararın ardından lig yönetimi, Bury'yi ihraç etti ve Lig 1, 23 takıma düşürüldü. Bury, 1992'den bu yana Maidstone'un ardından İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edilen ilk ekip oldu. 
 
İngiltere Futbol Ligi Başkanı Debbie Jevans konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, lig tarihinin en karanlık günlerinden biri. Bunun, Bury futbolcuları, tekhik heyeti, taraftarları ve büyük bir camiasında hayal kırıklığı ve yıkıma neden olduğunu anlayabiliyorum" dedi. 
 
İngiltere'nin en eski futbol kulüplerinden biri olan Bury, 1885'te kuruldu ve Lig'e 9 yıl sonra çıktı. 125 yıldır İngiltere liglerinde mücadele eden Bury, 1999'da Championship'te oynadı. Bury, FA Cup kazanıp da ligden ihraç edilen ilk kulüp oldu. İngiltere Liglerinde toplam 4852 maç oynayan Bury'den sadece 5 kulüp (Notts County, Preston North End, Burnley, Wolves ve Derby) daha çok maça çıktı. 
 
Bir başka Lig 1 ekibi Bolton Wanderers'a ise satış sürecinin tamamlanması için 14 gün süre verildi. Mali yetersizlik içerisinde olan ve Football Ventures Limited ile masadaki kulüp, anlaşma sağlayamazsa, ligden ihraç edilecek.

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

"NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir"

'NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir'

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Hava Kuvvetleri'nde de kullanılmaya başlandı

Hava Kuvvetleri'nde de kullanılmaya başlandı

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Amasya'daki kazıda ortaya çıkarıldı: Tam 2500 yıllık

Amasya'daki kazıda ortaya çıkarıldı: Tam 2500 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA