C&N Sporting Risk'in satın alması gerçekleşmeyen 134 yıllık Bury kulübü, İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edildi. Dün akşam yerel saatle 17.00'ye kadar süre verilen İngiliz ekibinin satışı gerçekleşmedi. Bu kararın ardından lig yönetimi, Bury'yi ihraç etti ve Lig 1, 23 takıma düşürüldü. Bury, 1992'den bu yana Maidstone'un ardından İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edilen ilk ekip oldu.

İngiltere Futbol Ligi Başkanı Debbie Jevans konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, lig tarihinin en karanlık günlerinden biri. Bunun, Bury futbolcuları, tekhik heyeti, taraftarları ve büyük bir camiasında hayal kırıklığı ve yıkıma neden olduğunu anlayabiliyorum" dedi.

İngiltere'nin en eski futbol kulüplerinden biri olan Bury, 1885'te kuruldu ve Lig'e 9 yıl sonra çıktı. 125 yıldır İngiltere liglerinde mücadele eden Bury, 1999'da Championship'te oynadı. Bury, FA Cup kazanıp da ligden ihraç edilen ilk kulüp oldu. İngiltere Liglerinde toplam 4852 maç oynayan Bury'den sadece 5 kulüp (Notts County, Preston North End, Burnley, Wolves ve Derby) daha çok maça çıktı.

Bir başka Lig 1 ekibi Bolton Wanderers'a ise satış sürecinin tamamlanması için 14 gün süre verildi. Mali yetersizlik içerisinde olan ve Football Ventures Limited ile masadaki kulüp, anlaşma sağlayamazsa, ligden ihraç edilecek.