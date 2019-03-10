İngiltere'de derbi maçında ortalık karıştı
İngiltere Championship'te Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan maçta bir taraftar sahaya girdi ve Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk attı.
İngiltere Championship'te Birmingham derbisinde Birmingham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Gergin başlayan maçın henüz 10. dakikasında bir taraftar sahaya girdi ve koşarak Aston Villa'nın futbolcusu Jack Grealish'e arkadan yumruk attı.
YUMRUKTAN SONRA YERDE KALDI
Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karıştı. Güvenlik görevlileri, sahaya girerken Jack Grealish'e yumruk atan taraftarı yakaladı.
23 yaşındaki takım kaptanı Grealish, taraftardan aldığı darbenin ardından kısa süre yerde kaldıktan sonra oyuna devam etti.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.