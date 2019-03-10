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İngiltere'de derbi maçında ortalık karıştı

İngiltere Championship'te Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan maçta bir taraftar sahaya girdi ve Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk attı.

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İngiltere Championship'te Birmingham derbisinde Birmingham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
 
Gergin başlayan maçın henüz 10. dakikasında bir taraftar sahaya girdi ve koşarak Aston Villa'nın futbolcusu Jack Grealish'e arkadan yumruk attı.
 
YUMRUKTAN SONRA YERDE KALDI
 
Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karıştı. Güvenlik görevlileri, sahaya girerken Jack Grealish'e yumruk atan taraftarı yakaladı.
 
23 yaşındaki takım kaptanı Grealish, taraftardan aldığı darbenin ardından kısa süre yerde kaldıktan sonra oyuna devam etti.
 
(Sporx)
 

Taksim´de yürüyen marjinal gruplardan ezana büyük saygısızlık

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