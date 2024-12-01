İngiltere'de dev maçı Liverpool kazandı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

LIVERPOOL FARKI 9 YAPTI

Bu sezon 13. lig maçında 11. galibiyetini elden Liverpool, puanını 34'e çıkardı ve en yakın takipçisi Arsenal ve Chelsea ile aradaki puan farkını 9'a çıkardı.

CITY'NİN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manchester City, 23 puanda kaldı ve zirvenin 11 puan uzağına düştü.

Liverpool, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.