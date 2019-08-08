İngiltere'de futbol heyecanı başlıyor

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı, Liverpool ile Norwich City arasında 9 Ağustos cuma günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Şampiyonluğun en önemli favorileri arasında yer alan Liverpool, açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Norwich City'yi Anfield Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezondur şampiyonluğa ulaşan Manchester City ise ligin ilk haftasında West Ham United'a 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14.30'da konuk olacak.

Ligin ilk haftasında, şampiyonluk adaylarından Tottenham Hotspur, Aston Villa'yı cumartesi günü konuk edecek. Arsenal ise Newcastle United deplasmanında 11 Ağustos Pazar günü ilk sınavını verecek.

Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşacak

İlk haftanın en önemli maçı, futbolculukları döneminde kulüp efsaneleri arasına adlarını yazdırmalarının ardından takımlarının başına getirilen iki teknik adamın mücadelesine sahne olacak.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verilmesi sonrası geçen sezon devre arasında geçici olarak Manchester United'da teknik direktörlük görevine getirilen ve aldığı başarılı sonuçların ardından takımda kalıcı olarak göreve başlayan Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, ilk ciddi sınavını sezon başında efsane kaptanları Frank Lampard'ı çalıştırıcı koltuğuna oturtan Chelsea karşısında verecek.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım arasındaki zorlu mücadele, pazar günü Old Trafford Stadı'nda TSİ 18.30'da başlayacak.

Premier Lig'de önemli değişiklikler

Alman sitesi Transfermarkt'a göre 9,24 milyar avroluk toplam futbolcu piyasası bedeliyle Avrupa'nın en değerli ligi konumundaki organizasyonda, bu yıl bazı "ilkler" yaşanacak.

Uzun zamandır maçların ara verilmeden oynandığı ve bu nedenle eleştirilerin hedef noktasında yer alan Premier Lig'de, futbolcular bu sezon ilk kez 8-15 Şubat 2020 tarihleri arasında dinlenme fırsatı yakalayacak.

Bu yıl organizasyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de ilk kez aktif olarak kullanılacak. VAR; penaltı pozisyonları, geri paslar, topa elle dokunma ve oyuncu değişikliklerinde etkin olarak kullanılacak.

Öne çıkan transferler

Bu sezon üst üste üçüncü kez zirveye çıkmayı hedefleyen Manchester City, Atletico Madrid'in ön liberosu İspanyol Rodri'yi 70 milyon, Juventus'un Portekizli sağ beki Joao Cancelo'yu da 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Manchester ekibi, eski oyuncusu İspanyol Angelino'yu 12 milyon avro karşılığında PSV Eindhoven'dan ve ABD'li kaleci Zack Steffen'i 8 milyon avroya Columbus Crew'den renklerine bağladı.

Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezon şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşan Liverpool ise yaz transfer sezonunu sessiz geçirdi.

A takım kadrosuna takviye yapmamayı tercih eden İngiltere temsilcisi, 23 yaş altı takımının kadrosu için 17 yaşındaki savunma oyuncusu Sepp van den Berg'i Hollanda ekibi Zwolle'den renklerine bağlayarak tek transferini gerçekleştirdi.

İspanyol teknik adam Unai Emery yönetiminde sezona daha iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Arsenal, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi 80 milyon avro karşılığında Lille'den, 18 yaşındaki savunma oyuncusu William Saliba'yı 30 milyon avroya Saint-Etienne'den, Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi ise 6,7 milyon avroya Ituano'dan transfer ederken, Dani Ceballos'u ise Real Madrid'den kiraladı.

En son 2013 yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United ise Leicester City'nin stoperi Harry Maguire'ı 87 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlayarak dikkati çekti. Manchester ekibi, Crystal Palace'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka için 55 milyon, Swansea Cityli Daniel James için 17 milyon avro daha kasasından çıkardı.

Şampiyonluğun iddialı takımlarından Tottenham'ın en öne çıkan transferi ise bonservisine 60 milyon avro ödenen Olympique Lyonlu Tanguy Ndombele oldu. Londra temsilcisi, Leeds United'ın 18 yaşındaki oyuncusu Jack Clarke için de 11 milyon avro ödedi.

En fazla şampiyonluk yaşayan Manchester United

İngiltere Premier Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını, 20 kezle Manchester United elinde tutuyor.

Liverpool'un 18 şampiyonluğunun bulunduğu İngiltere'de, Arsenal 13, milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton 9, Aston Villa 7, Manchester City, Sunderland ve Chelsea ise 6'şar kez mutlu sona ulaştı.

İlk hafta programı

İngiltere Premier Lig 'de ilk haftanın maç programı şöyle:

9 Ağustos Cuma: Liverpool-Norwich City.

10 Ağustos Cumartesi: West Ham United-Manchester City, Bournemouth-Sheffield United, Crystal Palace-Everton, Burnley-Southampton, Watford-Brighton&Hove Albion, Tottenham-Aston Villa.

11 Ağustos Pazar: Leicester City-Wolverhampton, Newcastle United-Arsenal, Manchester United-Chelsea.

Derbiler

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu derbi tarihleri ise şöyle:

Manchester Derbisi: Manchester City-Manchester United (7 Aralık 2019), Manchester United-Manchester City (7 Mart 2020).

Merseyside Derbisi: Liverpool-Everton (4 Aralık 2019), Everton-Liverpool (14 Mart 2020).

Kuzey Londra Derbisi: Arsenal-Tottenham (31 Ağustos 2019), Tottenham-Arsenal (25 Nisan 2020).

Crystal Palace-Brighton&Hove Albion (14 Aralık 2019), Brighton&Hove Albion-Crystal Palace (29 Şubat 2020).

Tottenham-Chelsea (21 Aralık 2019), Chelsea-Tottenham (22 Şubat 2020).

Manchester United-Liverpool (19 Ekim 2019), Liverpool-Manchester United (18 Ocak 2020).

Chelsea-West Ham United (30 Kasım 2019), West Ham United-Chelsea (4 Nisan 2020).

(AA)