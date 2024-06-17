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Spor

İngiltere'de Jude Bellingham fırtınası

EURO 2024'ün açılış maçında Sırbistan'ı 1-0 yenen İngiltere'de yıldız oyuncu Jude Bellingham, attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve performansıyla maça damga vurdu.

AKŞAM SPOR17 Haziran 2024 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
İngiltere'de Jude Bellingham fırtınası
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Son turnuvalarda favoriler arasında olmasına karşın EURO 2020 finalini penaltılarda İtalya'ya kaybeden İngiltere; EURO 2024'ün açılışını Sırbistan galibiyetiyle yaptı. İngiltere'nin golünü, 13'te Jude Bellingham kaydetti. 2. yarıda bastıran Sırbistan'da Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, 61'inci dakikada Mitrovic'in yerine oyuna girdi.

21'E GİRMEDEN EFSANE OLDU

İngiltere'nin 29 Haziran 2003 doğumlu 'süper çocuğu' Jude Bellingham, henüz 21 yaşına girmeden 3 büyük turnuvada forma giyen ilk futbolcu oldu. Real Madrid'in yıldızı; EURO 2020 ve Dünya Kupası 2022'nin ardından EURO 2024'te de oynadı. İngiltere adına 30'uncu resmi karşılaşmasına çıkan Bellingham, 4'üncü golünü kaydetti.

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