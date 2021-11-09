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Spor

İngiltere'de Marcus Rashford'a kraliyet nişanı verilecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadeleden dolayı kraliyet nişanı verilecek.

AA9 Kasım 2021 Salı 18:03 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 18:03
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İngiltere, Manchester United'ın golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verecek.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 24 yaşındaki futbolcunun geçen yaz yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve sonrasında devletin pandemi döneminde ücretsiz okul yemeği politikasında değişime gitmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Rashford, bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 6 maçta forma giyerken 3 gol attı. Geçen sezon ise 57 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 21 gol 15 asisttlik performansa imza attı.

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