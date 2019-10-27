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İngiltere'de Mesut Özil iddiası

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Joe Cole, BT Sport'ta yayınlanan programda Mesut Özil ile ilgili teorisini dile getirdi.

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Arsenal'daki geleceği büyük tartışma konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında İngiltere Milli Takımı, Chelsea ve Liverpool'un eski yıldızı Joe Cole'dan çok konuşulacak bir komplo teorisi geldi.
 
İşte Joe Cole'un Mesut Özil'in komplo teorisi:
 
"Unai Emery, gerçekten Mesut Özil'i beğenmiyor mu sanıyorsunuz. Mesut Özil'in yeteneklerinden, yapabileceklerinden ve yaptıklarından şüphe mi duyuyorsunuz.
 
Zamanında, Mesut Özil'i de diğer yıldızları gibi kaybetmekten korktular ve bu panikle çok fazla maaş ödediler. Şimdiyse bu maaşı ödemek istemiyorlar. Bu kadar yüksek maaş verdiğiniz oyuncuyu ise şimdi oynatmak istermiyorsunuz. Tam bir kedi - fare durumu yaşanıyor."
 
"GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE"
 
"Emery, her ne kadar alınan bu kararı beğenmese de Mesut Özil, yönetim tarafından kadroya alındırmıyor. Devre arasında Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gitmesini, maaş yükünden kurtulmayı umuyorlar.
 
Özil'in menajeri ile Arsenal yönetiminin dürüstçe geçen bir diyaloğa ihtiyacı var. "Mesut'un önünde daha yıllar var ve kontratının da 3 yılı var. Onun oynaması gerekiyor." demeleri gerekiyor.
 
Arsenal yönetimini analiz etmek çok kolay. Yıllardan bu yana aynı hataları yapıp yapıp duruyorlar."
 
(Sporx)
 

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