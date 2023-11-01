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  • İngiltere'de yasaklanan ifade! Filistin desteği içerdiği için...
Spor

İngiltere'de yasaklanan ifade! Filistin desteği içerdiği için...

İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların 'nehirden denize' ifadesini kullanmaması için kulüplere talimat verecek. Daha önce Leicester City oyuncusu Hamza Choudhury'nin paylaşımında Filistin'e destek amaçlı kullandığı bu ifadenin federasyon tarafından yasaklanacağı belirtildi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
İngiltere'de yasaklanan ifade! Filistin desteği içerdiği için...
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İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), futbolcuların sosyal medya hesaplarında "nehirden denize" ifadesini kullanmaması için kulüplere yazı gönderecek.

CHOUDHURY KULLANMIŞTI

Federasyonun kulüplere tavsiye kararı, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin sonradan sildiği paylaşımında "nehirden denize" ifadesini kullanmasının ardından geldi.

Federasyon kaynaklarının basında yer alan açıklamasında, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, bu ifadenin birçok kişi için saldırgan olduğu ve futbolcular tarafından sosyal medya paylaşımlarında kullanılmaması gerektiğini belirtmek için tüm kulüplere yazı göndereceğiz." denildi.

Açıklamada, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız." ifadesi kullanıldı.

İŞTE İFADENİN ANLAMI

Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade, Filistin'i desteklemek için kullanılıyor.

  • filistin
  • ingiltere futbol federasyonu
  • Hamza Choudhury

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