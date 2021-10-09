İngiltere'den deplasmanda farklı galibiyet

9 Ekim 2021 Cumartesi 23:47 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 23:47

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, Andorra'yı 5-0 yendi ve Katar biletine bir adım daha yaklaştı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, deplasmanda Andorra ile karşı karşıya geldi. Andorra Ulusal Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 5-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Chilwell, 40. dakikada Saka, 59. dakikada Abraham, 79. dakikada Ward-Prowse ve 86. dakikada Grealish'ten geldi. Jack Grealish böylece milli takımdaki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından 6 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 19 yapan İngiltere, Dünya Kupası'na katılma anlamında önemli bir adım daha attı. Grupta sadece San Marino galibiyeti olan Andorra ise 3 puanda kaldı.

Grupta bir sonraki fikstürde İngiltere evinde Macaristan'ı konuk edecekken, Andorra ise San Marino deplasmanına gidecek.