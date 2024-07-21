İngiltere'den Galatasaray'a Rabiot müjdesi

Orta sahayı güçlendirmek, United'ın menajeri Erik ten Hag ve kulübün yeni ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe için en önemli öncelik haline geldi. Paris Saint-Germain'den Manuel Ugarte birincil hedefleri olsa da Juventus'tan Rabiot da Kırmızı Şeytanlar için cazip bir fırsat olarak ortaya çıktı.

Fransız gazeteci Romain Collet-Gaudin, Rabiot'un "Manchester United'a yaklaştığını" ve Liverpool yerine Old Trafford'a gitmeyi tercih ettiğini belirtti. Rabiot'un temsilcileri ve her iki kulüp arasındaki devam eden görüşmelerin iyi gittiğini ve Manchester'ın bu transferde öne geçtiğini yazdı.

Ancak Collet-Gaudin'in aksine, The Daily Mail'den Lewis Steele ve Fabrizio Romano, Liverpool'un bu yaz 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ciddi olarak ilgilenmediğini iddia ediyor. Bu, AC Milan ve Real Madrid ile ilişkilendirilmesine rağmen, Fransız orta saha oyuncusunun ciddi tek talibinin United olduğunu gösteriyor.

Rabiot'un Juventus'tan ayrılması, Serie A devleriyle geçirdiği beş yıllık döneminin sonu sonuna işaret ediyor. 2019'da PSG'den Juventus'a katılan Rabiot, 212 maça çıktı. Torino'da Juventus'un bir Serie A şampiyonluğu, iki İtalyan Kupası ve bir İtalyan Süper Kupası kazanmasına yardımcı oldu.

Rabiot'u bonservissiz olarak transfer etmek, Manchester United için finansal açıdan akıllıca bir hamle olacak. Scott McTominay ve Casemiro'yu takımdan göndermeyi planlarken bu hamleyle orta sahalarını güçlendirecekler. Galatasaray'ın McTominay'i istediği bilinirken Rabiot'un takıma katılmasının ardından onun da Türkiye'ye transfer olmasının önü açılabilir. Leny Yoro'yu kadroya ekledikten sonra bir stoper daha alıp transferi kapatma düşünceleri var.