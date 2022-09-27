İngiltere'den genç yetenek! Beşiktaş'ın ocak harekatı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, İngiltere'de Charlton ekibinde forma giyen Jesurun Rak Sakyi'yi gündemine aldı.

OCAK HAREKATI

Beşiktaş scout ekibi, İngiltere 1.Lig takımı Charlton'ın maçlarını mercek altına alırken, gelecek rapora göre yönetimin bonservisi Crystal Palace'ta bulunan 19 yaşındaki futbolcu için Ocak'ta resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ

İngiltere ve Gana vatandaşlığı bulunan Jeserun Rak Sakyi, sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynuyor. Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 500 bin euro değer biçiliyor.