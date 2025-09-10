Galatasaray'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan için İngiltere'den açıklama geldi.

CITY'NİN ESKİ İSMİ KONUŞTU

Manchester City'nin eski finans danışmanı Stefan Borson, 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferiyle ilgili Football Insider'a konuştu.

"ÇOK İYİ ANLAŞMA"

Borson, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile çok iyi bir anlaşma yaptığını söyledi. Sözlerine devam eden Borson, "Manchester City'nin geçen yıl İlkay ile yaptığı anlaşma, belirli sayıda maça çıkması durumunda devreye giren bir uzatma opsiyonunu kapsıyordu. Geçen sezon çok fazla oynadı, özellikle de Manchester City'nin zorlu bir toparlanma sürecinde olduğu ve istikrar istediği sezonun son dönemlerinde Pep, onu çok fazla oynattı." dedi.

"İLKAY İÇİN HARİKA HAMLE"

İlkay Gündoğan ile ilgili açıklamalarını sürdüren Stefan Borson, "İlkay'a yazın sonunda, çok fazla oynayamayacağını, oldukça yüksek bir maaş aldığını ve kendisine transfer olabileceğini söylediklerinde bunun büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'da ne kadar maaş aldığını biliyoruz, değil mi? Sanırım Manchester City'deki maaşı ile hemen hemen aynı. Galatasaray'da yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak. Manchester City'nin, İlkay'a bir yıl daha sözleşme teklif etmeyeceği açıktı. Bu yüzden, onun yaşında bir futbolcu için bu harika bir sözleşme. İlkay için harika bir hamle olduğunu düşünüyorum." dedi.

"BUNU YAPMALARI GEREKİYORDU"

Borson, "Manchester City için bu, maaşlarda iyi bir tasarruf. Bunu yapmaları gerekiyordu çünkü son 2-3 yılda maaş giderleri kontrolden çıkmış durumda. Anlaşma çok mantıklı." diye konuştu.

G.SARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray, 4.5 milyon euro ücret ödeyeceği İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.