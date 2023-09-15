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Spor

İngiltere'den Süper Lig'e! Emmanuel Dennis resmen Başakşehir'de

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, İngiliz ekibi Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki Emmanuel Dennis'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 19:46 - Güncelleme:
İngiltere'den Süper Lig'e! Emmanuel Dennis resmen Başakşehir'de
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RAMS Başakşehir, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki Emmanuel Dennis'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Nijeryalı forvet, kariyerinde ayrıca Zorya Luhansk, Club Brugge, Köln ve Watford formalarını da giydi.

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