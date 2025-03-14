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Spor

İngiltere'nin aday kadrosu açıklandı

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu.

AA14 Mart 2025 Cuma 17:39 - Güncelleme:
İngiltere'nin aday kadrosu açıklandı
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İngiltere Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1 Ocak 2025'te milli takımın başına geçen Alman teknik direktör Thomas Tuchel'ın ilk kadrosu belli oldu.

Manchester United'dan geçen ocak ayında Aston Villa'ya bonservisi kiralanan Marcus Rashford, İngiltere milli takımında son olarak Mart 2024'te Brezilya'ya karşı yapılan hazırlık maçında oynadıktan sonra 1 yıllık aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı.

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda, 21 Mart Cuma günü Arnavutluk ve 24 Mart Pazartesi günü Letonya'yı konuk edecek.

TAKIMIN 26 KİŞİLİK KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton), James Trafford (Burnley)

Defans: Dan Burn (Newcastle United), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Jarell Quansah (Liverpool), Kyle Walker (Milan)

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Henderson (Ajax), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Forvet: Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), Marcus Rashford (Aston Villa), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)

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