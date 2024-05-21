İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu açıklandı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, EURO 2024 için 33 kişilik geniş aday kadrosunu belirledi. Kadroda Marcus Rashford, Jordan Henderson ve Raheem Sterling gibi yıldız futbolcular yer almadı.

"RASHFORD'DAN DAHA İYİ SEZONLAR GEÇİRENLER VAR"

Southgate, Rashford'un kadroya alınmamasıyla ilgili olarak "Sahanın o bölgesindeki diğer oyuncuların daha iyi sezon geçirdiğini hissediyorum. Bu kadar." derken, Henderson için ise "Onun için belirleyici faktör son kamptaki sakatlığıydı. 5 haftayı kaçırdı ve gereken yoğunluğa ulaşamadı." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında 26 kişiye indirilecek olan kadro şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Savunma: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester Utd), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw ( Man Utd), John Stones (Man City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Man City).

Orta saha: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Man. Utd), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Forvet: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Man City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Münih), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).