İngiltere’ye Niasse seferi

YENİ sezon için artık sayılı günler kalırken, Trabzonspor da golcü arayışlarında gaza basma kararı aldı. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın onay verdiği isimlerden Evertonlı Oumar Niasse’yi kadroya katmak isteyen Başkan Ahmet Ağağolu ve Bordo-Mavili yönetim bu hafta bitirici harekatı başlatacak. En geç çarşamba günü İngiltere’ye gitmesi beklenen Ağaoğlu, Liverpool kentinde Evertonlı yöneticilerle bir araya gelerek Senegalli golcüyü isteyecek.Everton’da son senesi olan 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Trabzonspor’un düşündüğü üst sınırın 2 milyon euro olduğu, ancak ilk teklifin 1 milyon euro olacağı öğrenildi.