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Spor

İngiltere'ye Ukrayna engeli

Euro 2024 Elemeleri grup maçında Ukrayna'ya konuk olan İngiltere, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

10 Eylül 2023 Pazar 00:08 - Güncelleme:
İngiltere'ye Ukrayna engeli
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EURO 2024 Elemeleri C Grubu maçında İngiltere, deplasmanda Ukrayna ile karşılaştı.

Tarczynski Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ukrayna'nın golü 26. dakikada Zinchenko'dan geldi. İngiltere, Kyle Walker ile 41. dakikada eşitliği yakaladı.

Kyle Walker, 77. maçında Milli takım kariyerindeki ilk golünü attı. İngiltere de grubundaki ilk puan kaybını yaşadı.

İngiltere bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Ukrayna 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna, İtalya ile karşılaşacak. İngiltere ise hafatayı BAY geçecek.

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