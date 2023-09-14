Ingram, kontrat uzatma görüşmelerini seneye erteledi

New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Brandon Ingram'ın sözleşmesini uzatmak için yapacağı görüşmeleri erteleyeceği bildirildi.

New Orleans Times-Picayune'dan Christian Clark'a göre Pelicans, Ingram ile sözleşme uzatma görüşmelerini gelecek yaza ertelemeyi planlıyor.

2020'de imzaladığı beş yıllık sözleşmesinin bitimine iki yılı kalan Ingram'ın bu sezon 33,8 milyon dolar, önümüzdeki sezon ise 36,0 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Hem Pelicans'ın hem de Ingram'ın potansiyel kazançlarını artırma hedefiyle bu stratejiyi kabul ettiği öne sürüldü. Ingram önümüzdeki 2023-24 sezonunda herhangi bir All-NBA takımına seçilirse, "supermax" kontrat uzatması imzalamaya hak kazanacak.

Bu durum, Ingram'ın maaş sınırının %35'inden başlayan beş yıllık bir sözleşme imzalamasına olanak tanıyacak.

Ingram geçtiğimiz sezon maç başına 34,2 dakikada 24,7 sayı, 5,5 ribaund ve 5,8 asist ortalamaları yakalamıştı.