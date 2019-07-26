CİM-BOM’DA taraftarları heyecanlandıran açıklama. Galatasaray’ın yeni transferi Jimmy Durmaz, TRT Spor’a açıklamalar yaparken, İsveç Milli Takımından arkadaşı Zlatan İbrahimoviç ile ilgili de konuştu. İbra’nın LA Galakxy’de son sezonunu oynadığını belirten Durmaz, “ İbrahimovic’e Galatasaray’ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum. İnşallah Galatasaray’a gelir ve burada harika işler yapar. Bu yaşında bile müthiş şeyler yapıyor.” diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

HER TÜRLÜ REKABETE HAZIRIM

Galatasaraylı oyuncu, şampiyonluğu çok istediklerini belirtirken, “Her zamanki gibi ilk hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray, tarihi çok büyük olan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi’ni en iyi yerde bitirip şampiyon olmak istiyoruz. 8 ve 10 numaralarda oynadım. Bu pozisyonları da çok sevdim. Hem sağ hem sol tarafta oynayabiliyorum. Fatih Hoca nerede isterse orada oynarım. Büyük takımlarda rekabet olması gerekiyor. Daha önce de böyle ortamlarda bulundum. Böyle bir takımda oynuyorsanız, takım içi rekabet gerekli” dedi.