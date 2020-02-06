06.02.2020 00:49 - Güncelleme: 06.02.2020 00:49

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, DenizBank ile 3 yıl sürecek iş birliği anlaşması imzaladı. DenizBank Genel Müdürlüğü DenizKule’de gerçekleşen imza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu katıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, çok önemli bir iş birliğine imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Türk sporuna değerli yatırımlarda bulunan DenizBank ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DenizBank’a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte ülkemize önemli mutluluklar yaşatacağız. Bu birlik ve beraberlik bizi başarıya taşıyacak” dedi.

TOPLUMSAL ÖDEVİMİZ

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise şu mesajları verdi: “Büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşan, spor endüstrisinin lokomotifi olarak gördüğümüz, amatör ve olimpik dallara en fazla kaynak aktarımı sağlayan, dolayısıyla gençlerimizin spor ile buluşmasının yolunu açan futbolu desteklemeyi topluma karşı ödevimiz olarak kabul ediyoruz. A Milli Futbol Takımı’mız yürekten inanıyorum ki Roma’dan alnının akıyla çıkarak kupa yolunda bize yine yıllarca hatırlayacağımız maçlar izlettirecek. İş birliğimizin taraflar için hayırlı ve uğurlu olmasını tüm kalbimle diliyorum.”

İNŞALLAH İLK 3’E GİRERİZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Markalaşmak için küresel başarıya ihtiyaç var. Bu marka için de, bizim için de geçerli. Sponsorların kaliteli olması da bizi zenginleştiriyor. Dünya Kupası’na giderken yanımızda fazla kişi yoktu. Dönüşte kalabalık bir grup bizi karşıladı. Bu çocuklar çok karakterli, yetenekli. En iyisini yapacaklar. Oyuncularımızın desteğe ihtiyacı var. Onu da halkımızın vereceğini düşünüyorum. Beklentiler yüksek. İnşallah ilk 3’e gireriz” dedi

(Akşam)