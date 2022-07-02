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Spor

Inter, Andre Onana'yı kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Ajax'da forma giyen kaleci Andre Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

2 Temmuz 2022 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
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Inter, Ajax'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın transferini duyurdu.

26 yaşındaki Andre Onana, 7 sezonluk profesyonel kariyerinin tamamında Ajax forması giymişti. Inter, bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirdi. Inter, daha önce Joaquin Correa, Romelu Lukaku ve Henrikh Mkhitaryan transferlerini tamamlamıştı.

Andre Onana, 5 yıllık anlaşmanın karşılığında sezon başına 3 milyon Euro kazanacak.

Kamerunlu kaleci Ajax forması altında 3 kez Hollanda Eredivisie, 2 kez Hollanda Kupası ve 1 kez Hollanda Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

Onana, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 9 maça çıktı ve kalesinde 10 gol gördü.

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