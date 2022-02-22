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Spor

Inter, Anthony Martial'in peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in bonservisi Manchester United'da olan ve Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Anthony Martial'i transfer etmek istediği iddia edildi.

22 Şubat 2022 Salı 21:27 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 21:27
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Ara transfer döneminde Manchester United'dan Sevilla'ya kiralanan Anthony Martial'in yeni adresinin İtalya olacağı iddia edildi.

İtalyan basının haberine göre; Inter, Alexis Sanchez ve Lautaro Martinez'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimallerini göz önüne alarak Anthony Martial'i transfer etmek istiyor.

Haberde Manchester United'ın da oyuncunun satışına sıcak bakacağı yazıldı.

Öte yandan Inter'in Martial'in yanı sıra Lille'den Jonathan David'i de transfer listesinde bulundurduğu belirtildi.

Bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 3 maça çıkan Martial, 1 asist yaptı.

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