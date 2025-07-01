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Spor

Inter Başkanı Giuseppe Marotta: Hiçbir işaret yok

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 01:05 - Güncelleme:
Inter Başkanı Giuseppe Marotta: Hiçbir işaret yok
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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Son günlerde adı Galatasaray ile sık sık anılan yıldız oyuncu için İtalyan ekibinin başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi.

"BİZİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM YOK"

"Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya Inter Başkanı Giuseppe Marotta şu şekilde cevap verdi:

"Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok."

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız sezonda Inter formasını 47 maçta terleten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken 8 asistle takım arkadaşlarına katkı sağladı.

KONTRATI SÜRÜYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro seviyesinde.

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