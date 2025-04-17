İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1619
  • EURO
    43,9898
  • ALTIN
    4099.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter Bayern'i devirdi! Hakan Çalhanoğlu yarı finalde
Spor

Inter Bayern'i devirdi! Hakan Çalhanoğlu yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Alman devi Bayern'i saf dışı bıraktı. Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve turu atladı.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Inter Bayern'i devirdi! Hakan Çalhanoğlu yarı finalde
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda Arsenal ve Inter yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı.

İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Guiseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip 52. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'le beraberliği yakalarken 61. dakikada Benjamin Pavard'ın kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Bayern Münih, 76. dakikada Eric Dier ile skorda dengeyi sağladı: 2-2.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen İtalya temsilcisi, tur biletini alan taraf oldu.

Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.