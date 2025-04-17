UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda Arsenal ve Inter yarı finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı.
İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.
Guiseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip 52. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'le beraberliği yakalarken 61. dakikada Benjamin Pavard'ın kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Bayern Münih, 76. dakikada Eric Dier ile skorda dengeyi sağladı: 2-2.
Kalan bölümde skoru korumasını bilen İtalya temsilcisi, tur biletini alan taraf oldu.
Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak.