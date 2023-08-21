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Spor

Inter, Benjamin Pavard transferini bitirdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Benjamin Pavard'ın transferi için oyuncunun kulübü Bayern Münih ile anlaşmaya vardı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:32 - Güncelleme:
Inter, Benjamin Pavard transferini bitirdi!
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Inter, Bayern Münih'ten Benjamin Pavard'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan temsilcisi, Pavard'ın transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Inter'in, Fransız savunma oyuncusu için Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Milano'ya gideceği ve Inter ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

2018 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Pavard, Alman ekibinde 163 maçta 12 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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