Inter Correa'yı Fenerbahçe'ye göndermeye sıcak bakıyor

Inter, adı Fenerbahçe ile anılan Joaquin Correa'yı gönderme konusuna sıcak bakıyor.

İtalya basınında yer alan haberlerde; Inter'e yıllık net 3.5 milyon euro maliyeti olan Joaquin Correa için Milano ekibi, Fenerbahçe'den teklif beklediği yazıldı. Inter'in Correa'nın maaşını düşürmek ve belirli bir kiralama bedeli istemeyi planladığı da kaydedildi.

Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile oyuncusu Correa için de ayrı bir görüşme yapacağı, şartları sunacağı kaydedildi.

INTER, 27 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sezon başında Inter, 28 yaşındaki golcü için Lazio'ya 27 milyon euro ödemişti. Correa, bu sezon 41 maça çıkarken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.