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Spor

Inter deplasmanda güldü

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter deplasmanda Hellas Verona'yı 5-0 mağlup etti.

23 Kasım 2024 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Inter deplasmanda güldü
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İtalya Serie A'nın 13. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter deplasmanda Paolo Zanetti'nin yönetimindeki Hellas Verona'yı 5-0 mağlup etti.

Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'in gollerini 17. dakikada Joaquin Correa, 22 ve 25. dakikalarda Marcus Thuram, 31. dakikada Stefan de Vrij ve 41. dakikada Yann Bisseck kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle kadorda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 28'e yükseltirken, Hellas Verona 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Verona deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak.

  • Inter
  • SerieA
  • HellasVerona

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