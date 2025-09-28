İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter deplasmanda hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Inter, Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 01:16 - Güncelleme:
Inter deplasmanda hata yapmadı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Inter, Cagliari'ye konuk oldu.

Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lautaro Martinez ile 82. dakikada Francesco Esposito kaydetti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 9'a yükseltti. Cagliari, 7 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Cremonese'yi konuk edecek. Cagliari, Udinese deplasmanına gidecek.

  • Inter
  • Cagliari
  • SerieA

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.