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Spor

Inter deplasmanda Spezia engelini rahat geçti

Inter, İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Spezia'yı 3-1 mağlup ederek puanını 69'a çıkardı.

15 Nisan 2022 Cuma 22:00 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 22:00
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Serie A'da şampiyonluk adaylarından Inter, Spezia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milano temsilcisi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve zirve yürüyüşünde hata yapmadı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 31. dakikada Marcelo Brozovic, 73. dakikada Lautaro Martinez ve uzatma dakikalarında Alexis Sanchez kaydetti. Spezia'nın tek golü ise 88. dakikada Giulio Maggiore'den geldi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 69'a yükseltti. Spezia ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak. Spezia ise Torino deplasmanına çıkacak.

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