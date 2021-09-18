Inter evinde Bologna'ya 6 attı

AA 18 Eylül 2021 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 21:47

Serie A'da son şampiyon Inter, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda Bologna'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 6. dakikada Lautaro Martinez, 30. dakikada Milan Skriniar ve 34. dakikada Nicolo Barella'nın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarısı da gollü geçen maçta, 54. dakikada Matias Vecino, Inter adına farkı 4'e çıkardı. Inter'in Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, 63 ve 68. dakikalarda attığı gollerle skoru 6-0'a getirdi.

Mücadelede son golü konuk ekip 86. dakikada Arthur Theate ile buldu ve Inter, Bologna'yı 6-1 mağlup etti.

Inter, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Serie A'da sezona iyi giriş yapan Bologna ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Inter karşısında yaşadı.

Karşılaşmada yedek soyunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, görev almadı.