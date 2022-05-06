İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2022 Cumartesi / 6 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter evinde Empoli'yi geriden gelerek yendi
Spor

Inter evinde Empoli'yi geriden gelerek yendi

Inter, İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Empoli'yi 4-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 23:03 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Inter, Empoli'yi 4-2 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Empoli'yi Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf arka arkaya goller bulan konuk ekip oldu. Empoli, 5. dakikada Andrea Pinamonti ve 28. dakikada Kristjan Asllani ile maçta öne geçti: 0-2.

Inter, 40. dakikada Simone Romagnoli'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. 45. dakikada ev sahibi takım, Lautaro Martinez ile skoru eşitledi: 2-2 ve devreye beraberlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısında, Martinez 64. dakikada bir gol daha atarak Inter'i 3-2 öne geçirdi. 90+4. dakikada Inter, Alexis Sanchez ile farkı 2'ye çıkardı ve skoru 4-2 yaptı.

Bu arada, Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 70 dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Inter, Empoli karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı ve puanını 78'e çıkardı. Empoli ise 37 puanla 14. sırada kaldı.

Empoli karşısında zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılan Inter, maç fazlasıyla şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Milan'dan liderlik koltuğunu aldı.

Milan ise 36. haftadaki maçında 8 Mayıs'ta Hellas Verona'ya konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.