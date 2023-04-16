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Spor

Inter evinde hüsrana uğradı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Inter, kendi sahasında Monza'ya 1-0 yenildi.

AA16 Nisan 2023 Pazar 01:17 - Güncelleme:
Inter evinde hüsrana uğradı
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Ligde üst sıralara oynayan Inter, orta sıralardaki Monza'yı Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, konuk Monza, 78. dakikada Luca Caldirola'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, Monza puanını 38'e yükseltti ve 12. sıraya çıktı.

Inter ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde sergilediği iyi performansı, Serie A'ya yansıtamıyor. Mavi-siyahlı takım, ligde bu sezon 11. mağlubiyetini Monza'dan alırken, evinde oynadığı son 3 maçı da aynı skorla kaybetti. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Inter, son 7 haftada ise 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.

Haftayı puansız kapatan Inter, lider Napoli'nin 24 puan gerisinde 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

Bu arada, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 28 Mart'ta Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 20 günlük aranın ardından takımı Inter'in Monza maçının kadrosunda yer aldı. Mücadelede yedek soyunan Çalhanoğlu, 71. dakikada Henrikh Mhkitaryan'ın yerine oyuna dahil olarak, yeşil sahalara döndü.

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