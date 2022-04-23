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Spor

Inter evinde Roma'yı yenerek liderliğe yükseldi

Inter, İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Roma'yı 3-1 mağlup ederek 72 puanla liderliğe yükseldi.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Roma'yı 3-1 yendi.

Serie A'nın 34. haftasında Inter, Roma karşısında Denzel Dumfries'in 30, Marcelo Brozovic'in 40 ve Lautaro Martinez'in 52. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Roma'nın golü, 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

Inter'de 90 dakika görev yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, iki golün pasını verdi.

Bu sonuçla 72 puana ulaşan Inter, Milan'ın bir puan önünde zirveye yerleşti. Roma ise 58 puanda kaldı.

Günün diğer bir maçında Atalanta, deplasmanda Venezia'yı 3-1 mağlup etti. Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

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