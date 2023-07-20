İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8047
  • EURO
    29,9893
  • ALTIN
    1705.76
  • BIST100
    6571.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter, Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattığını duyurdu
Spor

Inter, Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattığını duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

20 Temmuz 2023 Perşembe 00:13 - Güncelleme:
Inter, Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattığını duyurdu
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Cuadrado ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya'da daha önce Udinese, Lecce, Fiorentina'da forma giydikten sonra kısa süre İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de top koşturan Cuadrado, 2015-2016 sezonu başında geldiği Juventus'un formasını 8 sezon boyunca giydi.

Cuadrado, bu süre içinde Juventus ile 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.